Vendita Agi, spunta Mondadori. Eni: "La trattativa in corso non è esclusiva"

Vendita Agi, l'ammissione di Eni e i nuovi scenari: può cambiare tutto

Adesso anche Eni lo ammette: "Una trattiva è in corso, ma non c'è nessuna esclusiva". L'azienda esce per la prima volta allo scoperto e conferma il negoziato con l'editore Antonio Angelucci per l'Agi, pur non citandolo nella comunicazione informale diffusa poi alla Reuters. I giornalisti dell’Agi - riporta La Stampa - sono al quinto giorno di sciopero e oggi si ritroveranno per un sit in di fronte al Pantheon con le associazioni di categoria – Fnsi, Stampa Romana, Asp - e i partiti delle opposizioni che da settimane chiedono di fermare l’acquisizione.

Eni parla di un’interlocuzione "preliminare e non esclusiva" per l’Agi ma di essere pronta a valutare "qualsiasi altra manifestazione di interesse che dovesse essere proposta da altri soggetti in questo momento". Nello stesso lancio di agenzia, si parla di Angelucci ma si fa anche il nome di Mondadori come alternativa. Era un'ipotesi in circolazione da giorni che non trova né conferme né smentite. Ma è interessante notare una coincidenza.

Per la prima volta - riporta La Stampa - l’Eni parla, e contemporaneamente spunta l’eventualità di un interessamento di un gruppo editoriale che fa capo a Marina Berlusconi, erede del fondatore di Forza Italia, già finanziatrice e attualmente sostenitrice del terzo partito che con FdI e Lega compone la maggioranza di governo. Se fossero confermate entrambe le manifestazioni di interesse, l’Agi potrebbe finire nelle mani di un deputato della Lega con simpatie meloniane, o in un gruppo che ancora tiene legata a sé Forza Italia. Tutto resterebbe tra alleati, nel centrodestra. Il Pd: "Intervenga la Commissione Ue".