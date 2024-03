Agi, affare da circa 30 milioni di euro. Schlein: "Da governo mossa ungherese"

Cessione Agi, Eni "sta valutando". Schlein: "Dal governo una mossa ungherese"

"L'Eni sta esaminando la proposta ricevuta da un terzo interessato, nell'ambito di discussioni preliminari, e qualsiasi informazione che circoli riguardo all'ipotesi di cessione o ai suoi dettagli deve essere considerata priva di fondamento e prematura, poiché siamo ancora in fase di negoziati con la controparte e di valutazione". Così si è espresso Eni smentendo accordi con il deputato leghista Antonio Angelucci riguardo alla possibile vendita dell'Agi, anche se ha riconosciuto per la prima volta che l'offerta del gruppo editorialmente vicino a giornali di destra come Libero, Tempo e Giornale è "in fase di valutazione". Lo scrive Repubblica.

Fonti interne all'Agi suggeriscono che un accordo è stato raggiunto su una valutazione di circa 30 milioni di euro, denaro che Angelucci vorrebbe parzialmente investire per continuare il programma di prepensionamenti già concordato con Eni, che prevede una riduzione del personale da 70 a 55 unità. Il deputato ha anche chiesto garanzie sul mantenimento degli investimenti pubblicitari del gruppo energetico di Stato sui suoi giornali. I giornalisti dell'Agi hanno annunciato altri due giorni di sciopero, affermando che "la lotta contro la vendita all'gruppo Angelucci dell'Agi, un'agenzia oggi autonoma da influenze politiche, è una battaglia per difendere il ruolo dell'informazione nel Paese".

Nel frattempo, si è sollevata critica sulla direzione di Rita Lofano, ex vice direttore dell'Agi e ex portavoce di Meloni, Mario Sechi, attualmente direttore di Libero, accusato di orchestrare l'operazione. Oggi Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e socio di controllo di Eni tramite Cdp, renderà conto alla Camera. La segretaria dei dem Elly Schlein ha definito l'approccio del governo riguardo all'Agi "una mossa alla maniera ungherese".