Gruppo Pierrel, ricavi in aumento del 6% trainati da Orabloc

Il Gruppo Pierrel ha chiuso il primo semestre 2021 con ricavi consolidati pari a circa 10,8 milioni di euro, in linea con le previsioni di piano e in aumento di circa il 6% rispetto ai circa 10,2 milioni registrati nel corrispondente periodo del 2020. L’incremento dei ricavi consolidati, registrato nel primo semestre 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2020, è riconducibile all’incremento dei volumi prodotti e fatturati, in particolare dell’anestetico dentale a marchio Pierrel, Orabloc® (prodotto di punta del Gruppo Pierrel).

Al 30 giugno 2021 il Gruppo Pierrel ha registrato un EBITDA consolidato (risultato operativo lordo) positivo per circa 1,9 milioni mln di euro, in linea con le previsioni di piano ed in leggera flessione rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, quando era positivo per circa euro 2,2 milioni.

Rispetto ai dati registrati dal Gruppo Pierrel al 30 giugno 2020, la riduzione dell’EBITDA a fronte di un incremento dei ricavi è stata determinata principalmente dall’effetto combinato dei seguenti eventi: un minor numero di giorni di produzione rispetto al primo semestre 2020 a seguito della decisione della società di anticipare, rispetto al 2020, l’usuale fermo delle attività produttive per eseguire le programmate attività di “qualifica e convalida” degli impianti produttivi, che si sono concluse positivamente; e un incremento registrato a livello mondiale dei costi delle principali materie prime e di consumo.