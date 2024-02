Gruppo San Donato pronto a quotarsi in Borsa

Il gruppo San Donato valuta l'opzione Borsa

Il 2024 si preannuncia come un anno di svolta per il Gruppo San Donato (Gsd), con il ritorno all'utile del San Raffaele di Milano, simbolo delle cliniche del gruppo, dopo i tempi difficili della pandemia. Inoltre, l'annuncio del possibile ingresso in Borsa del GsD, guidato dal presidente Angelino Alfano, rappresenta una vera strategia che potrebbe ampliare le prospettive di crescita e investimento. La notizia, riportata dal Tg3 Lombardia, conferma il crescente interesse degli investitori per il settore sanitario e il riconoscimento della leadership del GsD nel panorama ospedaliero italiano.

Già a gennaio il Sole 24Ore aveva preannunciato la possibilità del Gruppo di cedere una quota del 20%, riportando notizia dell'incarico a Morgan Stanley di valutare le opzioni disponibili, compresa la quotazione in Borsa o la ricerca di un partner di minoranza.