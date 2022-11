Gucci, l'addio di Michele accende il risiko: chi prenderà la guida del marchio

Moda, terremoto in Gucci: chi dopo Alessandro Michele? I nomi in lizza

L'addio di Alessandro Michele riaccende il risiko delle nomine: chi prenderà il posto dell'ex direttore creativo? Secondo quanto scrive il Messaggero la poltrona di Michele potrebbe prenderla Maria Grazia Chiuri, oggi a Dior dove non vivrebbe una situazione idilliaca. Ma ci sarebbero anche Riccardo Tisci, ex Burberry, e Phoebe Philo, fuori dai giochi dal 2017 dopo l'addio a Cèline- e Alessandro Michele che fine sarà? Le strade potrebbero essere due: secondo quanto scrive il Messaggero c'è chi spera che fondi un suo marchio, anche se non è una scommessa facile: per esempio, il suo illustre predecessore Tom Ford ha da poco venduto la sua creatura a Estée Lauder e Raf Simons ha pensato che fosse giunto il momento di chiudere il proprio. Ma c'è anche chi lo vedrebbe bene nel rinnovare Chanel, scalzando Virginie Viard e portando oltralpe un mood, che, forse, Coco Chanel guarderebbe con incredulità (e curiosità). Sarebbe un azzardo inusuale per la maison che vede perpetrarsi il suo successo grazie a un granitico attaccamento alla tradizione, anche perché qualsiasi casa di moda ingaggi Michele rischia di trovarsi a proporre una copia aggiornata di Gucci.