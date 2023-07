Guerra in Conad, Auchan e gli affari con Mincione: "Centinaia di mln di danni"

Conad, cambiato l'intero Cda e inchiesta per l'operazione Auchan

Scoppia la guerra interna in Conad. Il gigante alimentare è finito al centro di un vero e proprio terremoto, tra accuse degli azionisti per l'operazione Auchan e i dubbi affari di Mincione, lo stesso rider imputato per lo scandalo del Vaticano. In tutto questo si aggiunge il siluramento da un giorno all'altro dell'ad Pugliese.

Il primo gruppo italiano della grande distribuzione, roba da 18 miliardi di fatturato, - si legge sul Fatto Quotidiano - è scosso dalle accuse di alcuni grandi azionisti che lamentano danni per centinaia di milioni, ma nessuno fiata. La vicenda è inquietante e un anno fa è approdata alla procura di Bologna con un dettagliato esposto presentato da due delle cinque coop che controllano il consorzio nazionale Conad: Conad Centro Nord (Ccn) e Conad Nord Ovest (Cno). I pm hanno aperto un un fascicolo, che però è ancora a carico di ignoti.