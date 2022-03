Guerra Ucraina, boom energia e materie prime: 880mld di risparmi a rischio

Guerra Ucraina, il rischio di ricadute concrete dell'invasione russa dell'Ucraina sulle economie europee

Il rischio di ricadute concrete dell'invasione russa dell'Ucraina sulle economie europee è aumentato. Dalla scorsa settimana, l'escalation del conflitto ha spinto in alto una serie di prezzi delle materie prime, dall'energia ai beni agricoli. Questo peserà sulla spesa discrezionale delle famiglie per altri beni.

Secondo gli analisti di Credit Suisse, lo shock principale per l'economia europea verrà probabilmente dall'aumento dei prezzi dell'energia. Il consumo di energia rappresenta tipicamente circa il 7,6% della spesa totale per i consumi delle famiglie e riteniamo che un aumento di circa 25-30% dei prezzi dell'energia affrontato dai consumatori dell'area euro quest'anno, secondo le attuali previsioni di inflazione di Credit Suisse, potrebbe aumentare la spesa energetica come quota del consumo totale di 2,1 punti, e quindi compromettere il consumo di altri beni.

I risparmi in eccesso accumulati durante la pandemia dalle famiglie dell'area dell'euro, circa 880 miliardi di euro, forniranno un certo cuscinetto, anche per le famiglie a basso reddito. È però possibile che le famiglie scelgano invece di aumentare i risparmi precauzionali e di ridurre i consumi discrezionali. Per evitare il rischio di trasformare questo shock dell'offerta in una recessione che si autoavvera, i governi dovranno fornire un certo sostegno alle imprese e alle famiglie. In effetti, la maggior parte dei paesi europei ha già implementato una serie di misure di mitigazione dall'anno scorso.

Lo spazio fiscale sembra esserci. Le regole fiscali rimangono sospese quest'anno e la BCE, attenta ai rischi di recessione, sarà probabilmente più attenta nel gestire i cambiamenti del suo orientamento politico. Questo dovrebbe mantenere gli spread periferici più stretti che altrimenti. Inoltre, ci si aspetta che i paesi ricevano quest'anno tranche aggiuntive del RRF dell'Ue. La volontà di spostare parte del peso degli alti prezzi dell'energia sui bilanci dei governi è aumentata negli ultimi giorni, anche in Germania.

In sintesi, gli aumenti dei prezzi delle materie prime, soprattutto dell'energia, avranno un impatto negativo sui consumi discrezionali delle famiglie. Una parte di questo potrebbe essere alleviata dai risparmi in eccesso che le famiglie hanno accumulato durante la pandemia. Ma le misure di mitigazione del governo saranno anche un meccanismo importante per proteggere il consumo, in una certa misura, da una brusca recessione.