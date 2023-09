Guerra Ucraina, Intesa esce dalla Russia: Putin firma il decreto

Guerra Ucraina, Intesa potrà cedere i suoi asset in Russia. C'è il via libera

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un permesso speciale che dà a Banca Intesa il permesso di vendere o trasferire i suoi asset in Russia. Lo hanno riferito le agenzie Ria Novosti e Interfax, precisando che il provvedimento è stato pubblicato sul portale ufficiale degli atti giuridici. Ad agosto era trapelata la notizia che la più grande banca italiana si stava avvicinando a ottenere l'approvazione di Mosca per trasferire le sue attività russe al management locale.

Il provvedimento consente "operazioni comportanti direttamente e (o) indirettamente la costituzione, modifica, cessazione dei diritti di proprietà, uso e (o) disposizione sul 100 per cento delle azioni della società per azioni Banca Intesa". All'inizio di agosto il più grande gruppo bancario italiano aveva chiuso il suo ufficio di rappresentanza in Russia, mentre la filiale russa del gruppo ha continuato a operare normalmente.