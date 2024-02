Gwyneth Paltrow cerca finanziatori per il suo fondo: i nomi

Tra le figure di spicco di Wall Street, come Steve Schwarzman, CEO di Blackstone, e David Rubenstein, fondatore di Carlyle Group, la scorsa settimana a Miami c'era anche Gwyneth Paltrow. L'attrice, premio Oscar per il film "Shakespeare in Love", ha lanciato un fondo di venture capital che lo scorso anno ha raccolto 75 milioni di dollari e sembra già alla ricerca di finanziamenti per un altro fondo. Questo è riportato da MF. Quale luogo migliore per discutere dei suoi progetti se non l'evento di due giorni organizzato dal fondo sovrano saudita PIF dal 22 al 23 febbraio al Faena Hotel Miami Beach.

Yasir al-Rumayyan, il capo di PIF, ha colto l'occasione per annunciare l'intenzione del fondo sovrano di investire ulteriori 70 miliardi di dollari negli Stati Uniti a partire dal 2025. Secondo il New York Post, i dieci relatori più ricchi presenti all'evento vantano un patrimonio netto personale di 300 miliardi di dollari. Gli unici italiani presenti erano l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e Antonio Simeone, fondatore e CEO di StonePrime, un fondo specializzato nel settore biotech.