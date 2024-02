Holden, 2,5 mln a Baricco. Assegni d'oro anche per Farinetti Jr e Guerra

Scuola Holden, oltre 2,5 mln da Feltrinelli per la quota di Baricco. Assegni d'oro anche per il figlio di Farinetti e Andrea Guerra, Ad di Prada

A trent’anni dalla nascita, Alessandro Baricco ha quindi detto addio alla sua creatura. Pochi giorni fa, infatti, è cambiato in modo significativo il libro soci della torinese Holden srl, la nota scuola di “scrittura creativa” fondata dal famoso scrittore nel 1994 e nel cui capitale sono entrati via via soci prestigiosi.

A Milano davanti al notaio Monica Zara si sono infatti presentati lo stesso Baricco, Francesco Farinetti (figlio di Oscar Natale, fondatore di Eataly) quale titolare della Mediabro srl, Andrea Guerra (già a.d. di Merloni e Luxottica e oggi di Prada) e Alessandra Carra amministratrice delegata della Feltrinelli spa. Ma quanto è costata l’operazione alla casa editrice guidata da Carlo Feltrinelli?

I quattro hanno registrato un atto di cessione quote attraverso il quale la Feltrinelli, che dal 2019 deteneva il 51,5% di Holden, è salita al 100%. Baricco, infatti, ha venduto alla casa editrice il suo 25,49% per 2,62 milioni di euro di cui un milione subito e il restante in tre rate tra dicembre di quest’anno e dicembre del 2026.

Anche Farinetti ha venduto a Feltrinelli: per il suo 15,93% ha incassato 1,64 milioni di cui 656mila euro subito e il resto rateizzato come Baricco. Infine Guerra ha ceduto il suo 7,08% per 729mila euro di cui 291mila euro subito e il resto rateizzato. Quindi il 48,5% è stato venduto per 5 milioni.

Nel 2019 Feltrinelli che già deteneva il 31,5% di Holden acquistò un 10,51% da Baricco che possedeva il 36%, pagandolo oltre 1,3 milioni. Il secondo pacchetto venduto fu il 2,92% del 10% nelle mani di Guerra, che Feltrinelli pagò 364mila 963 euro mentre Farinetti cedette il 6,75% del suo 22,5%, incassando 821mila 168 euro.

Nel 2022 Holden ha fatturato 6,4 milioni, ma ha chiuso con una piccola perdita (6mila euro) che s’è aggiunta ai 983mila euro di rosso cumulati in precedenti esercizi. La società aveva un patrimonio netto di 1,6 milioni a fronte di debiti per 3,3 milioni.