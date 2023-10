Hotel 5 Stelle in vetta al settore alberghiero: generano il 30% del fatturato

I 5 stelle generano la maggior parte del fatturato alberghiero italiano. Ecco quanto

Nel 2022, l'industria alberghiera italiana ha attraversato un periodo di notevole crescita, evidenziato dal suo fatturato globale di 22 miliardi di euro. All'interno di questo panorama, il comparto dei 5 stelle si è distinto in modo significativo, rappresentando il 28,5% del totale del settore, con un valore pari a 6,3 miliardi di euro.

Secondo l'anteprima del 'Luxury Hospitality Report 2023' di Thrends, presentato dal managing director Giorgio Ribaudo durante la Luxury Hospitality Conference, i dati indicano un trend promettente. Nel 2023, l'Italia conta 668 hotel a 5 stelle con un totale di 44.768 stanze, rappresentando il 4% del mercato alberghiero nazionale. Questi numeri denotano una crescita costante nel settore.

Quando si considera la distribuzione geografica delle strutture di lusso, la Toscana si posiziona al primo posto, seguita da Lazio, Campania, Veneto e Lombardia. Nelle città, Roma si distingue per il numero di camere a 5 stelle, seguita da Milano, Venezia e Firenze. Una delle notizie più significative è che, nonostante le previsioni, il fatturato alberghiero generale del 2022 ha superato per la prima volta quello del 2019, raggiungendo i 22 miliardi di euro, rispetto ai 21,4 miliardi del 2019. Questo dimostra la resilienza e la capacità di adattamento dell'industria alberghiera di fronte alle sfide, come la pandemia.

Tuttavia, in termini di redditività, l'ebitda margin medio degli hotel a 5 stelle nel 2022 si è attestato al 22,9%, un lieve calo rispetto al 74% del 2019. Questo potrebbe essere attribuito alla diminuzione della domanda, che è scesa dal 74% al 73%. Nonostante ciò, gli hotel di lusso continuano a mantenere una solida posizione finanziaria.

Il report rileva anche che, sebbene gli hotel a 5 stelle indipendenti abbiano una forte presenza nel settore, è importante notare che la maggior quantità di camere di lusso appartiene a hotel di catena. Questo potrebbe indicare un trend di consolidamento nell'industria alberghiera di lusso. Per quanto riguarda il futuro, Giorgio Ribaudo ha fatto una previsione audace: nei prossimi anni, in Italia, si prevede l'apertura di due nuovi hotel a 5 stelle ogni mese. Quest'anno, si stima che saranno inaugurate 23 nuove strutture di lusso, evidenziando un'impressionante crescita nell'industria alberghiera di alta gamma in Italia.

In sintesi, l'industria alberghiera di lusso in Italia sta vivendo un periodo di crescita sostenuta, con numeri impressionanti che testimoniano la sua resilienza e il suo potenziale. La presenza di hotel di alta classe sta contribuendo a rafforzare la posizione dell'Italia come una delle principali destinazioni per il turismo di lusso nel mondo.