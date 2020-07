Huawei supera Samsung e Apple e diventa leader mondiale del mercato smartphone

La cinese Huawei supera la sudcoreana Samsung e la statunitense Apple e diventa la numero uno mondiale degli smartphone nel secondo trimestre. Lo rivela Cnbc, che cita l'ultimo rapporto di Canalys, secondo il quale Huawei, in tre mesi, ha consegnato 55,8 milioni di dispositivi (-5%), contro i 53,7 milioni della numero due Samsung (-30%).

È la prima volta che Huawei conquista il primo posto delle consegne trimestrali, un'ambizione che coltivava da lungo tempo. Huawei ha venduto oltre il 70% dei suoi smartphone nella Cina continentale nel secondo trimestre. Nel frattempo, le spedizioni di smartphone sui mercati internazionali sono scese del 27% su base annua.

In Europa, una regione chiave per Huawei, la quota di mercato degli smartphone dell'azienda è scesa al 16% nel secondo trimestre contro il 22% dello stesso periodo nel 2019, secondo Counterpoint Research. L'azienda cinese è il terzo produttore di smartphone in Europa dietro a Samsung e Apple.

"Sarà difficile per Huawei mantenere la propria leadership a lungo termine", ha dichiarato Mo Jia, analista di Canalys, in un comunicato stampa. "I suoi principali partner in regioni chiave, come l'Europa, sono sempre più diffidenti nei confronti dei dispositivi Huawei. La forza nella sola Cina non sarà sufficiente per sostenere Huawei ai vertici a lungo".

Huawei, sorpasso grazie al coronavirus

Ben Stanton, un altro analista di Canalys ha dichiarato che "se non fosse stato per il Covid-19, tutto questo non si sarebbe verificato. Huawei ha sfruttato appieno il vantaggio della ripresa economica cinese per riavviare il suo settore degli smartphone".

A dispetto delle pesanti sanzioni Usa a suo carico, infatti, il colosso cinese delle telecomunicazioni ha consegnato 55,8 milioni di dispositivi, a fronte dei 53,7 milioni di pezzi della rivale sudcoreana Samsung.

Il sorpasso, secondo l'esame dei dati, è avvenuto grazie al rimbalzo dei consumi in Cina dopo il blocco causato dalla pandemia del Covid-19, ma pur sempre in frenata: nel confronto con aprile-giugno 2019, Huawei ha infatti segnato un calo del 5% delle consegne, mentre Samsung ne ha accusato uno addirittura del 30%, secondo le stime di Canalys.