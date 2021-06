I Moratti puntano sulla ristorazione. "Miscusi", 20 mln di investimenti

Il fondo d'investimento Mip di Angelo Moratti, figlio dell'ex presidente del gruppo petrolifero Saras Gian Marco, scomparso nel 2018, ha deciso di puntare forte sulla ristorazione. L'obiettivo è quello di far crescere il brand "Miscusi". Finanziamento di 20 milioni di euro - si legge sul Sole 24 Ore - per la catena di ristoranti, che si sommano ai 5 già investiti nella startup negli ultimi 3 anni. "In Italia abbiamo 11 ristoranti i 6 città e il prossimo 7 giugno apriremo il dodicesimo a Padova, mentre a settembre ne inaugureremo uno a Milano in zona Bocconi".

Un tipo di locale che si basa sul binomio vincente della cucina mediterranea basato sulla pasta fresca, che sarà prodotta ogni giorno, condita con salse biologiche di ogni tipo e un bicchiere di vino a pasto. Il primo ristorante della catena è stato aperto nel 2017 a Milano, in piazza Cinque Giornate.