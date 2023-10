I podcast della Fabi per l’educazione finanziaria

Podcast della Fabi per l’educazione finanziaria, “3 minuti di economia”

È un sindacato sempre più moderno quello della Fabi, che ancora una volta si conferma al passo coi tempi e, in occasione del Mese dell’Educazione finanziaria, arricchisce le sue proposte entrando nel mondo dei podcast con “3 minuti di economia”. Da oggi l’Organizzazione sindacale più importante nel settore del credito approda per la prima volta su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music, Google Podcast, Audible e Spreaker, per fornire a ragazze e ragazzi, ma anche alle famiglie, istruzioni pratiche su finanza e credito, pagamenti, inflazione, valute digitali, previdenza integrativa, pagamenti online anche per mettere al riparo da truffe. Non è la prima volta che la Fabi guarda al mondo del digitale con iniziative che si avvicinano alle preferenze e ai gusti del momento, confermando la logica di fare sindacato con un metodo meno ordinario. E non è solo il modo di fare sindacato che è cambiato nel mondo Fabi, ma anche la capacità di avvicinarsi sempre di più alle esigenze e ai problemi quotidiani di ognuno.

Soprattutto negli ultimi tre anni, ovvero da quando il Covid è entrato nella nostra quotidianità, la Fabi ha mostrato il volto nuovo di chi si occupa di lavoratrici e lavoratori bancari, ma allo stesso tempo non lascia indietro il carattere sociale delle sue iniziative. Da oggi a fine mese, dunque, la Federazione pubblicherà 14 podcast realizzati da dirigenti sindacali che, in 3 minuti, forniscono istruzioni pratiche per muoversi nel settore della finanza e del credito. I titoli delle puntate, Pianificazione finanziaria: come raggiungere i miei obiettivi, Risparmiare e investire, Previdenza integrativa, pensa al tuo futuro, Chiedere un prestito, Mutui e tassi d’interesse, Surroga e rinegoziazione del mutuo, Polizze mutui, Carta conto prepagata con iban, Carte di credito e carte di debito, Inflazione, come impatta sulla nostra vita, La Bce e le sue funzioni, Mifid, la direttiva europea che tutela chi investe, Il mondo digitale: attento alle truffe online, Criptovalute: cosa sono e quali rischi comportano.

Da sei anni la Fabi è l’unico sindacato del settore che si occupa di educazione finanziaria partecipando all’iniziativa realizzata dal comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Ministero dell’Economia) e dal 2021 alla Global money week con l’Ocse. Appena un anno fa ha aperto il canale social tiktok, che si è andato ad aggiungere agli altri già attivi, Facebook, Instagram, Linkedin e Telegram, perché coscienti che dialogare con i ragazzi significa dialogare con i clienti di banca del futuro.

Tra le altre iniziative vale la pena ricordare, i siti dedicati all’Educazione finanziaria (Edufin.fabi.it) e al Covid (covid.fabi.it), quest’ultimo, aperto per aggiornare in tempo reale sulla situazione nel Paese e che oggi è un contenitore che rimarrà a memoria di un evento considerato epocale. Nello stesso periodo la Fabi organizzò convegni on line ‘La primavera delle banche’ per non perdere il contatto con le sue strutture e con i bancari. E poi ci sono la rubrica ‘Fabi risponde’ e il ciclo di interviste ‘Banche e territorio’ sul canale Class Cnbc, la web tv, che segue gli eventi Fabi e non solo e il sito istituzionale, aggiornato in tempo reale con analisi e ricerche sempre puntuali. Insomma, tutto quello che volete sapere nel settore del credito e della finanza, è a disposizione.