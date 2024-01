IA, arriva il ChatGpt made in Italy: ecco come funziona

Nasce un ChatGpt tutto italiano grazie a Cineca-iGenius

L'Italia entra nella corsa globale all'intelligenza artificiale con una sua versione di ChatGPT, creata da iGenius in accordo con Cineca. Utilizzando il supercomputer Leonardo, il sesto più potente al mondo, il nuovo sistema si prepara a sfidare i colossi americani e cinesi come ChatGPT di OpenAI. Il progetto, denominato "Modello Italia", si propone di sviluppare uno strumento di intelligenza artificiale generativa destinato a fornire supporto a diverse aree, tra cui aziende, pubblica amministrazione, sanità, finanza e sicurezza nazionale.

Uljan Sharka, fondatore di iGenius, ha evidenziato l'utilizzo di un dataset completamente in lingua italiana per l'addestramento del "Modello Italia", una netta differenza rispetto ai modelli attuali, generalmente formati in inglese e soggetti a bias culturali nei pregiudizi linguistici. Sharka sottolinea che la crescente richiesta di modelli "nazionali" è sempre evidente anche in altri paesi europei, citando l'esempio della Francia con la startup Mistral e la Germania con la startup Aleph Alpha. Pertanto, l'obiettivo del "Modello Italia" è quello di realizzare un modello tricolore che rispecchi il contesto sociale e culturale del nostro Paese.

Adottando la licenza open source MIT, il "Modello Italia" mira a rendere l'intelligenza artificiale più accessibile pertanto gli sviluppatori di tutto il mondo potranno usarlo per creare applicazioni in italiano. Inotlre, grande attenzione è stata posta sulla privacy, rendendo così il modello adatto per la pubblica amministrazione e settori industriali ad alta sicurezza. Gli utenti possono scaricare il modello sui propri dispositivi, permettendo un uso offline che protegge i dati personali. Il progetto include anche un sistema di fact-checking basato su knowledge graph, aumentando l'affidabilità dell'IA, soprattutto in settori che richiedono precisione. Quando verrà lanciato? Il debutto del "Modello Italia" è previsto per l'estate 2024.

Francesco Ubertini, presidente del Cineca, definisce il progetto un'occasione "bellissima per il nostro paese. Non poteva iniziare meglio questo 2024. L'Italia può vantare un'infrastruttura pubblica di supercalcolo tra le migliori al mondo e 'Modello Italia' potrà accelerare l'innovazione digitale nelle imprese e nella Pubblica Amministrazione".