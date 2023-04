IA, dove i robot intelligenti si sostituiscono ai medici

IA, la presenza utile ed ingombrante negli ospedali

L’intelligenza artificiale (IA) è ormai il presente e sempre di più sarà il nostro futuro. IA è, in sintesi, la capacità di una macchina di ragionare, imparare, pianificare e persino creare ad una velocità e precisione che superano la potenzialità umana. Ecco perché tutti noi rimaniamo da una parte affascinati e dall’altra preoccupati per quanto questo potere sarà in grado di aiutare l’uomo o invece di sostituirlo, soprattutto nel comparto medico. I sistemi di IA sono già in grado di adattare il proprio “modus operandi” apprendendo dalle azioni precedenti e con un lavoro autonomo.

Solo per dare una cifra indicativa di cosa significhi in termini di business, un recente rapporto di Forbes dà cifre significative. Nel rapporto Brian Kalis, il Ceo di Accenture, è convinto che nei prossimi 5 anni sarà utilizzata ampiamente negli ospedali americani perché riduce le complicanze e gli errori che possono verificarsi durante l’intervento chirurgico e rende il processo di permanenza nell’ospedale molto più breve. La sua azienda prevede che l’uso di tali robot genererà 40 miliardi di dollari all’anno per l’industria sanitaria statunitense nel 2026. Una ricerca di McKinsey ha rilevato inoltre che l’integrazione dei dispositivi di IA medica nel flusso di lavoro per l’assistenza ai pazienti aumenterebbe la produttività degli infermieri del 30% e del 50%.

IA, la possibilità che i robot intelligenti sostituiscano medici e infermieri