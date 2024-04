IA generativa e pagamenti digitali: ecco i top 10 webinar più visti

Convegni, siti di informazione online, la cara e vecchia carta stampata, ma anche webinar e corsi online: esistono molti modi per accrescere il proprio bagaglio culturale e professionale. Tra questi anche gli "incontri virtuali". Un modo per tenersi al passo con le innovazioni. Ma quali sono i temi più attrativi per gli utenti? Il Politecnico di Milano, attraverso il suo portale Osservatorio.net, ha stilato una classifica degli webinar più visti e partecipati. Tra le tematiche con più "appeal" l'IA è sicuramente al primo posto, ma a catalizzare l'attenzione anche protezioni dei dati e pagamenti digitali. Ecco i top 10 webinar.

1- Non solo ChatGPT: i concetti essenziali e i nuovi tool di Generative AIcon Carlo Negri, Ricercatore Senior, Osservatorio Artificial Intelligence e Davide Ruffo, Chief Institutional Officer, Aindo

2- Come utilizzare l’Artificial Intelligence per analizzare i daticon Irene Di Deo, Ricercatrice Senior, Osservatorio Big Data & Business Analytics e Artificial Intelligence

3- AI generativa e Data Protectioncon Andrea Reghelin, Legale, Partner di Partners4Innovation e Elisa Costantino, Consulente legale in materia di protezione dei dati personali, responsabilità amministrativa da reato degli enti ed etica digitale

4- Direttiva NIS2 nel nuovo contesto normativo sulla Cybersecuritycon Filippo Benone, Legal Consultant, specializzato in nuove tecnologie nella practice Governance Risk & Compliance e Lorenza Settembrini, Consulente di Partners4Innovation nella practice IT & Security Governance

5- I pagamenti digitali in Italia in cifre nel 2023con Valeria Portale, Direttore, Osservatori Blockchain & Web3, Innovative Payments, Digital Identity, Realtà Aumentata & Metaverso e Quantum Computing

6- Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA italiana: aggiornamenti e prossimi passicon Alfredo De Meo, Ricercatore, Osservatorio Agenda Digitale; Ludovico Aniballi, Dirigente dell’Area Indirizzo e Governance della PA, AGID; Stelio Pagnotta, Giurista, Servizio Redazione Piano Triennale, AGID; Daniela Romano, Data Scientist, Servizio Redazione Piano Triennale, AGID e Fabio Massimi, Segreteria tecnica e coordinamento, Componente della struttura di missione sull’IA, AGID

7- Governance aziendale e AI: la nuova frontiera dell’etica digitalecon Jennifer Basso Ricci, Avvocato e membro della community Women For Security (WFS); Federico Arcuri, Avvocato specializzato nel settore bancario e finanziario

8- Predictive Analytics: le applicazioni più diffuse nelle aziendecon Francesca Graziano, Ricercatrice, Osservatori Big Data & Business Analytics e Omnichannel Customer Experience e Marcello Savarese, Chief Data Analytics Officer, Wind Tre

9- Innovazione Digitale nel Retail in Italia e nel mondo: a che punto siamo?con Valentina Pontiggia, Direttore, Osservatori eCommerce B2c & Innovazione Digitale nel Retail

10- Il CMR elettronico e il regolamento eFTIcon Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Responsabile dell’area tecnico-normativa dell'Osservatorio Digital B2b