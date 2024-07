IA, la prima fabbrica al mondo senza esseri umani. Non serve neanche la luce

IA, la prima fabbrica senza umani. Opererà 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza il bisogno neanche della luce

Ormai la realtà ha superato la fantasia, quello che fino a qualche anno fa sembrava semplicemente impossibile ora è successo. Nasce la prima fabbrica al mondo senza esseri umani, non servirà nemmeno pagare la bolletta della luce perché la "fabbrica oscura" sarà gestita interamente da robot e da intelligenza artificiale e quindi non necessita di luci, visto che non ci sono operai che si aggirano per gli uffici. Il ceo di Xiaomi, Lei Jun, ha da poco rivelato che la fabbrica di produzione di smartphone di nuova generazione situata in Cina nel distretto pechinese di Changping - riporta Il Messaggero - diventerà presto operativa. Si tratta di un’installazione intelligente autonoma unica nel suo genere, che opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di input umano. Il colosso cinese della telefonia afferma che l’installazione non solo è in grado di produrre 10 milioni di telefoni all'anno, ma può anche identificare e correggere autonomamente i problemi di produzione.

La struttura, che ha richiesto un investimento di 2,4 miliardi di yuan (circa 330 milioni di dollari), si estenderà su 81.000 metri quadrati. Il progetto di Xiaomi rappresenta un primo sguardo verso il futuro dell’industria manifatturiera. Tuttavia, - prosegue Il Messaggero - questa rivoluzione porta con sé anche sfide e considerazioni importanti, soprattutto per quanto riguarda l’impatto sull’occupazione. I robot stanno pian piano sostituendo gli operai umani in un processo che dura ormai da oltre vent’anni. Uno dei tagli più importanti è avvenuto nel 2016, quando Foxconn - colosso taiwanese della produzione di componentistica elettrica ed elettronica, tra i suoi clienti di punta ci sono Microsoft, Sony, Samsung, Amazon, e Apple - ha ridotto la propria forza lavoro di 60mila unità, più della metà, sostituendo gli operai umani con macchine che lavorano 24 ore al giorno, tutti i giorni.