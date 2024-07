Samsung sorprende il mondo con i nuovi device con l'IA. Che batosta per Apple

Samsung, le novità arricchite dall'AI

“Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 e il nuovissimo Galaxy Ring” tra le novità, rivestite di AI, presentate a Parigi dalla sudcoreana Samsung con il suo Ceo TM Roth. Nel primo trimestre 2024 il Gruppo, in un mercato in crescita del 7,8%, ha superato Apple come brand più venduto, riconquistando la leadership grazie all’uso dell’intelligenza artificiale dei suoi Galaxy (previste vendite per 200 milioni di device) “Samsung- ha detto Roth - ha un approccio ibrido che combina l’intelligenza artificiale supportata da risorse locali e quella basata sul cloud. Spetta all'utente decidere quali dati desidera condividere con i sistemi di intelligenza artificiale online e quali preferisce mantenere privati ​​sul proprio dispositivo”.

I nuovi Galaxy di fascia alta sono stati così arricchiti dall’AI. I telefoni pieghevoli sono alimentati da un processore all'avanguardia Snapdragon 8 Gen 3. Galaxy Z Fold 6 ha uno schermo esterno leggermente più grande da 6,3 pollici. Questo per facilitare l’utilizzo della tastiera.

Il pannello infatti è da 7,6 pollici, con una densità di 374 pixel per pollice e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. In questo modello si riscontrano alcune novità dell’AI. Come ad esempio Circle to Search, con cui l’utente può cerchiare l'oggetto su cui ha bisogno di maggiori informazioni e questo apparirà senza essere al centro dell'immagine.

Samsung, il futuro nei nuovi modelli

E poi nel Fold 6 (e sul Flip 6) vi è la generazione automatica delle illustrazioni. Grazie a pochi colpi leggeri l'intelligenza artificiale del dispositivo genera diversi tipi di stampe. Si puo' scegliere tra la modalità acquarello, animazione 3D, schizzo o pop art. Trascinando il dito si possono disegnare nuvole, colline e un sole per creare, ad esempio, un paesaggio di montagna.

Il Flip 6 invece ha lo schermo verticale con un pannello esterno da 3,4 pollici e uno distribuito da 6,7 ​​pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. In entrambi l'AI permette, con Notes, di fare sintesi di testi e traduzioni. Si possono prendere appunti mentre viene registrato l'audio che si sta ascoltando, in modo che l'app lo trascriva in un secondo momento. Novità anche nel campo della fotografia. L’AI facilita l’aggiunta di elementi.

Ad esempio in una foto si puo’ creare un cappello sulla testa di una persona ritratta senza, con modelli e colori diversi. Altra novità presente nella fotocamera è la possibilità di generare un video al rallentatore da uno già registrato. L'intelligenza artificiale aggiunge fotogrammi intercalati, che genera automaticamente per rallentare il movimento.

Il Galaxy Z Flip 6 è in grado di regolare, in autonomia totale, lo zoom. Una volta adattata la messa a fuoco, l'utente deve solo alzare il palmo della mano per scattare la foto. Inoltre, il sensore principale è stato aumentato da 12 a 50 megapixel ed è completato da un ultra grandangolare da 12 megapixel. A questi obiettivi, il Fold 6 aggiunge uno zoom ottico da 10 megapixel per completare la sua fotocamera.

Samsung, i tanti nuovi gadget ultra innovativi

E poi altre novità riguardano i gadget presentati. Tra questi orologi e cuffie intelligenti. Come il Galaxy Ring venduto in nove misure (a seconda del dito), in nero, oro e argento. Con superficie concava ultraresistente ai graffi e con una batteria, nel modello maxi, che dura ben 7 giorni.

Il Samsung Galaxy Ring può misurare il polso, inviare avvisi all'utente se ha una frequenza cardiaca alta o bassa o annunciare l'ora del ciclo mestruale. Come fattore di esclusività, il gadget offre un punteggio di vitalità, che combina diversi parametri per definire in seguito se l'utente deve dormire di più, riposarsi o essere più attivo. Tra gli orologi il più estremo in quanto a innovazione è il Galaxy Watch Ultra, destinato alla pratica sportiva in ambienti ad alta richiesta.

Con una batteria da 100 ore ha un GPS a doppia frequenza, che migliora la posizione. Ha anche una funzione di allarme per le emergenze. Novità anche per sistemi utili al controllo della salute. I Galaxy Watch 7, in due misure associati a funzioni mirate alla salute personale e certificati dalla FDA americana.

Infine le cuffie Galaxy Buds 3 e 3 Pro con un design ergonomico per adattarsi meglio ai diversi tipi di orecchie. Anche qui l’AI la fa da padrona. La cancellazione del rumore diventa selettiva: se suona una sirena per strada, le cuffie la faranno sentire invece di minimizzarla.

L'intelligenza artificiale migliora anche la qualità delle chiamate e le isola dal rumore ambientale. Il Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 avranno prezzi tra i 2.009 euro a 2.369 euro. I Galaxy Buds 3 andranno dai 179 a 249 euro, mentre il Watch 7 andrà da 319 a 399 euro. Il Watch Ultra avrà un prezzo di 699 euro. Da ultimo luglio il Galaxy Ring a 449 euro.