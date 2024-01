Il Bitcoin balza a 49mila dollari dopo l’ok della Sec agli Etf

Bitcoin vola a 49.000 dollari, via libera della Sec

La Sec (l'autorità che vigila sui mercati statunitensi) ha finalmente approvato 11 ETF (Exchange-Traded Fund) sul bitcoin, e il prezzo ha raggiunto quota 49.000 dollari, il massimo dal dicembre 2021. A differenza degli ETF esistenti sulle criptovalute, questi nuovi prodotti operano direttamente sulla moneta digitale invece di utilizzare contratti futures.

Dietro a queste nuove proposte di ETF ci sono importanti attori finanziari come BlackRock, Invesco e Fidelity. Anche la criptovaluta Ether ha registrato un aumento, poiché potrebbe beneficiare di nuovi ETF in futuro. Nonostante l'approvazione, il presidente della SEC, Gary Gensler, ha sottolineato che questo via libera non implica un'approvazione o un sostegno diretto al bitcoin da parte dell'agenzia. Tuttavia, ciò dovrebbe semplificare l'accesso al mondo delle criptovalute per un pubblico più ampio, aumentando la fiducia data la partecipazione di grandi attori finanziari.

L'approvazione degli ETF era ampiamente attesa dai mercati e ha contribuito al rialzo del bitcoin nei mesi precedenti. Tuttavia, la vigilia dell'approvazione è stata segnata da un breve episodio di hacking dell'account Twitter della SEC, con un annuncio falso di approvazione degli ETF. Anche se l'errore è stato rapidamente corretto, ha comunque permesso a chi era a conoscenza dell'attacco di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi del bitcoin.