Il caffè italiano piace a tutti. Le miscele da espresso conquistano il mondo

Caffè, il mercato "prende il volo" all'estero: i risultati delle big italiane. Report

L’Italia vive una stagione aurea per il caffè torrefatto. Un recente report di Mediobanca infatti ha calcolato aumenti a doppia cifra per i big player del mercato che vale complessivamente 120 miliardi di dollari; un numero destinato a crescere nell’ordine dell’1-2%.

Il fatturato non consolidato delle imprese italiane del comparto nel 2022 è stimato da Mediobanca in 4,5 miliardi di euro e l’incidenza Ebitda sul fatturato delle imprese italiane si attesta all’11,6 per cento. Come riporta Pambianco Wine&Food, a trainare la crescita nel Belpaese sono stati principalmente il monoporzione (in Gdo) e le performance per l’export; mentre sulla brand reputation a dare un boost decisivo il saper comunicare l’orientamento alla sostenibilità.

Lavazza ha dichiarato per il 2022 2,7 miliardi di euro di ricavi e un fatturato in crescita del 17,6% sull'anno precedente. “Il margine – riferisce a Pambianco Wine&Food Igor Nuzzi, regional director Italy & Iberia del gruppo – è stato sostenuto da un incremento delle vendite, da un’oculata politica di gestione dei listini e un attento controllo dei costi operativi. Il Gruppo ha scelto di assorbire una quota consistente dell’aumento dei costi e di riversarne al consumo solo una parte, premiato con una performance a volume superiore all’andamento del mercato e a valore in linea con lo scorso anno”. I primi 6 mesi del 2023 – riferisce il manager – registrano una continuità nel canale retail. “In questo contesto, Lavazza registra costanti crescite di quota in tutti i segmenti, in particolar modo nelle capsule”, aggiunge il manager.