Il Cnel smonta il salario minimo: consiglieri contrari. Sparita la soglia 9 €

Salario minimo, il Cnel di Brunetta è sulla linea Meloni. Brutte notizie per Conte-Schlein

Il Cnel è a lavoro per presentare entro il 10 ottobre prossimo il documento pattutito con la premier Meloni riguardante il salario minimo. La base per la presidente del Consiglio per affronatre seriamente il tema con le opposizioni. Al momento però - si legge su Repubblica - siamo lontano dalla definizione di una bozza o un articolato. Il motivo non è solo tecnico, visto che Palazzo Chigi non ha ancora ratificato la nomina dei nuovi consiglieri e lo farà forse solo nel Cdm del 7-8 settembre. Il nodo è soprattutto politico. Il presidente del Cnel Renato Brunetta propende per una soluzione nelle corde della premier Meloni e quindi a non definire un valore soglia per legge, come fa la proposta Pd-M5S-Avs-Azione fissando i 9 euro all’ora. E predilige una sperimentazione limitata e settoriale.

Proprio ieri è stata convocata un’assemblea per l’8 settembre proprio sul salario minimo. Il presidente Brunetta ha in programma una serie di audizioni, a partire da lunedì, di esperti interni ed esterni. A cui vorrebbe aggiungere anche i partiti. Gli uffici del Cnel nel frattempo sono impegnati nel lavoro di istruttoria e raccolgono audizioni, documenti, studi sul tema. Di sicuro l’elaborazione del giuslavorista Tiraboschi, che è uno dei consiglieri, sarà particolarmente utile al presidente Brunetta.