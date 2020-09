Il Covid? Inps: è costato 2,8 mld di Cig. Boom fino ad agosto. Giù da luglio

L'Inps ha autorizzato fino ad agosto 2,82 miliardi di ore tra cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga e assegno ordinario dei fondi di solidarieta', per far fronte all'emergenza Covid. Lo rileva l'istituto presieduto da Pasquale Tridico, spiegando che nel mese sono state autorizzate 279,3 milioni di ore con un calo del 37,9% rispetto a luglio.

Nel complesso nel periodo dell'emergenza sono state erogati oltre 1,38 miliardi di ore di cassa ordinaria, oltre 887 milioni di ore per gli assegni ordinari e 548 milioni di ore per la cig in deroga. In otto mesi, sono state autorizzate 3 miliardi le ore di cassa integrazione, di cui 2,8 miliardi per la crisi sanitaria. Da gennaio ad agosto le ore di cig autorizzate sono state 3.004.594.122, in aumento del 988% rispetto al 2019.

Ad agosto l'Inps ha autorizzato 293 milioni di ore di fermo alle aziende tra cassa integrazione ordinaria e straordinaria, cig in deroga e assegni di solidarieta', con un calo del 39,1% delle ore autorizzate su luglio (quando furono oltre 482 milioni) e un aumento del 4044% su agosto 2019, quando le ore autorizzate erano state poco piu' di sette milioni.

Nell'Osservatorio sulla cassa integrazione l'Inps ricorda che la gran parte degli ammortizzatori autorizzati fa riferimento all'emergenza sanitaria da Covid 19. Sono stati autorizzati 100,18 milioni di ore di cassa ordinaria, 8,5 milioni di cassa straordinaria, 77,3 milioni di ore di cig in deroga e 107,6 milioni di ore per l'assegno dei fondi di solidarieta'.