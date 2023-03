Il Festival dell'Economia di Trento sbarca a Johannesburg

Organizzato dal Sole 24 Ore, Il Festival dell'Economia di Trento il 29 marzo sbarca a Johannesburg

Il Festival dell’Economia di Trento, organizzato anche quest’anno dal Sole 24 Ore in collaborazione con Trentino Marketing per conto delle istituzioni trentine dal 25 al 28 maggio, sbarca il 29 marzo a Johannesburg con il quarto degli appuntamenti internazionali ideati per tracciare un percorso di avvicinamento alla manifestazione e farla vivere tutto l’anno portandola anche all’estero in partnership con le ambasciate italiane nel mondo. Il ciclo di incontri ha preso il via a febbraio ed ha toccato la Svizzera con un focus sulla transizione ecologica tra finanza digitale e sfida energetica; il secondo appuntamento, a San Francisco, è stato dedicato al tema dell’innovazione tecnologica tra rivoluzione industriale e geopolitica; il terzo si è tenuto ad Abu Dhabi sull’impegno del settore privato per la transizione energetica in vista della COP28.



La cooperazione tra Italia e Sud Africa esplora alcuni dei settori chiave dell’Industria 4.0 e fondamentali per uno sviluppo economico sostenibile come biotecnologie, big data, intelligenza artificiale e ricerca aerospaziale, in grado di riequilibrare, in chiave di maggiore equità, le relazioni globali. Un meccanismo di redistribuzione di ricchezza e benessere che produca una migliore qualità della vita: la rigenerazione urbana, al centro della candidatura di Roma a Expo2030, è quindi un elemento centrale di tali trasformazioni.

