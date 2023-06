Il gioiello italiano dell’alluminio che è passato in mani cinesi

Golden Power sull’acquisizione di Slim Aluminium

La Cina fa spese in Italia. Secondo quanto scrive Formiche.net lo scorso 8 giugno il governo, con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ha esercitato i poteri speciali con prescrizioni in merito all’acquisizione da parte della cinese Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co. Ltd, con sede nella città di Zhenjiang nella provincia dello Jiangsu, dell’intero capitale sociale di Slim Aluminium Spa, società di Cisterna di Latina, vicino a Roma, che si occupa di trasformazione dell’alluminio con circa 400 dipendenti e un fatturato che nel 2022 si attestava su 326.770.438 euro.

Già nelle scorse settimane, il governo Meloni era intervenuto con il Golden Power, indicando prescrizioni, per salvaguardare patrimonio tecnologico, produzione e livelli occupazionali nel caso dell’operazione di fusione tra Whirlpool Emea e Arçelik. È l’applicazione del concetto di “Stato stratega”, secondo Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy: “Non uno Stato ideologico, né mercatista, né dirigista, ma che indica le regole che usa quando sono necessari i poteri aurei, la cosiddetta Golden Power, e lo fa come previsto nell’ultimo disegno di legge di interesse nazionale, non disinteressandosi del sito dell’impresa”, diceva il ministro a dicembre in audizione sulle linee programmatiche del dicastero.