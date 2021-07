Il mercato della pubblicità continua la crescita: a maggio +64,6% sul 2020

Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude anche il mese di maggio con una crescita sensibile pari al +64,6% rispetto allo stesso periodo del 2020

La raccolta pubblicitaria dei primi 5 mesi sale quindi a +23,8%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel periodo gennaio – maggio si attesta al +23,7%.

“A maggio si conferma la robusta ripresa del mercato pubblicitario, che recupera in parte il gap rispetto all’ultimo anno di normalità (-5.5% confrontato allo stesso periodo del 2019). Il percorso di crescita sul lungo periodo potrà essere colmato entro la fine dell’anno e ripreso nel 2022 - spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen, come previsto da piu parti recentemente. Mancano all’appello alcuni settori, soprattutto nel raffronto con il trend di medio periodo, come Automobili, Tempo libero e Turismo, tra i più colpiti dall’andamento della pandemia.

Relativamente ai singoli mezzi, la TV è in crescita del +79,1% a maggio e chiude i primi 5 mesi a +30,4%.

Ancora in positivo anche la stampa con i quotidiani che a maggio crescono del 29,1% (i primi 5 mesi +7.8%) e i periodici del +108.7% (i primi 5 mesi -2,9%).

La radio cresce del 148,1% a maggio e chiude i primi 5 mesi a +22,1%.

Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del web advertising nei primi 5 mesi dell’anno chiude con un +24,3% (27,2% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).

Sempre in negativo l’Out of home. Nei primi 5 mesi l’Outdoor chiude a -10,3%, il Transit –a 43,7% e la Go TV a -34,6%, si evidenziano, però, sensibili segni di ripresa.

Anche il direct mail è in ripresa, il periodo consolidato si attesta a +9,6%

I fatturati del cinema non sono disponibili.

Tutti i settori merceologici sono in crescita a maggio, il contributo maggiore è portato da Automobili (116,5%), Alimentari (72,4%), Distribuzione (68,7%) Cura persona (267%) e Turismo e viaggi (539,9%).

Solo 1 settore è in negativo nel periodo Gen./Mag.2021 (Servizi professionali -6%).

Relativamente ai comparti con una maggiore quota di mercato, si evidenzia, nei primi 5 mesi, l’andamento positivo di telecomunicazioni +27.3%, abitazione +33,1% e tempo libero +71,1%.