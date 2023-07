Il dipartimento del Tesoro si sdoppia, arriva l'area per le partecipate

Il Ministero dell'Economia propone di affiancare al dipartimento del Tesoro una nuova area dedicata solo alla eziende partecipate

Il Ministero dell'Economia ha deciso di rigorganizzarsi per implementare l'efficienza e ammodernarsi. Come riporta il Messaggero, al dipartimento del Tesoro si andrà ad aggiungere un dipartimento dell'Economia dedicato alle società partecipate come Ita Airways. Sul tavolo ci saranno anche il futuro di Monte dei Paschi di Siena e dell'ex Ilva. La riforma è arrivata ieri in consiglio dei ministri ed è stata fortemente voluta dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgietti.

Al dipartimento del Tesoro spetta ancora la gestione del debito e delle questioni in campo internazionale che hanno risvolti economici. Il dipartimento dell'Economia invece verrà gestito da direttore generale appositamente nominato. Alla nuova area verrà estesa anche l'attività di supporto del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti Lo scopo di questa riforma è quella di "assicurare il raggiungimento degli importanti obiettivi assegnati in primo luogo a livello europeo e internazionale - spiega il Mef - tramite un diversa struttura dipartimentale".

Nascerà anche un dipartimento dedicato alla giustizia tributaria come prevede il Pnrr che sarà indipendente dalla Direzione.