Il risiko dei dolci: Valeo Foods acquisisce per 22 mln l'italiana Dal Colle

Il risiko dei dolci, Valeo Foods "mette in forno" l'italiana Dal Colle per 22 mln

Dopo le banche, ecco il risiko dei dolciumi. Valeo Foods ha acquisito per 22,6 milioni di euro il produttore italiano di pandori, panettoni e croissant Dal Colle attraverso la Balconi Dolciaria, azienda milanese di merendine e torte acquisita nel 2015 dal gruppo alimentare con sede a Dublino e di proprietà della società di investimento Bain Capital.

Come scrive Pambianco, l’operazione rappresenta la quarta operazione di m&a in Italia per il gruppo europeo da oltre 1,5 miliardi di euro di ricavi, che, dopo la Balconi, ha inoltre acquisito la Val D’Enza nel 2017 e la Idp Pattini nel 2023, entrambe attive nel mondo dolciario.

“Dal Colle è una fantastica integrazione al portafoglio Valeo Foods”, afferma Ronald Kers, CEO di Valeo Foods Group. “A livello commerciale diversifica e rafforza la nostra offerta di prodotti e completa la nostra offerta dolciaria di qualità in questo mercato, che spazia dagli iconici pan di spagna ai wafer e ai biscotti. Inoltre, aggiunge nuove considerevoli capacità produttive e logistiche alla nostra piattaforma italiana, supportando le nostre ambizioni di crescita in Italia e in tutta Europa”.