Il risiko del cinema, Sony e Apollo offrono 26 mld di dollari per Paramount

Sony e Apollo offrono 26 mld di dollari per Paramount

Sony Group e la società di private equity Apollo Global Management hanno formulato un'offerta in contanti di 26 miliardi di dollari per l'acquisizione di Paramount Global. Come scrive Milano Finanza, questa è la seconda volta che Apollo presenta un'offerta per il gigante dell'intrattenimento.

Secondo i dettagli della nuova proposta, Sony diventerebbe il principale azionista, mentre Apollo acquisirebbe una quota di minoranza e rinuncerebbe al controllo operativo, hanno riferito le fonti al Wall Street Journal.

Questa offerta congiunta rappresenta l'ultima sviluppo in un mese di tentativi di vendita da parte dell'azionista di maggioranza di Paramount, Shari Redstone, che ha recentemente affrontato una rivolta degli azionisti, portando alle dimissioni del CEO Bob Bakish e di altri quattro dirigenti di Paramount.

Negli ultimi tempi, i dirigenti di Paramount hanno esaminato la possibilità di una fusione con Skydance Media, una società di produzione guidata da David Ellison. Il mese scorso, entrambe le parti hanno avviato trattative esclusive per un accordo, ma il periodo di esclusiva scade venerdì 3, il che significa che Paramount e il suo azionista di maggioranza, Redstone, possono aprire discussioni di vendita con altri potenziali acquirenti.

Non solo le banche, dunque. A "giocare" a Risiko sono anche i colossi della produzione cinematografica. L'acquisizione proposta di Paramount Global è solo l'ultimo scontro nell'arena. Con Sony Group e Apollo Global Management che avanzano un'offerta congiunta di 26 miliardi di dollari in contanti, la posta in gioco è altissima.