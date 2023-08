Il Sole chiude in utile con 5,4 milioni, “trend in ascesa sulla marginalità”

Sole 24 Ore, chiuso il semestre in utile (5,4 mln), margini in crescita

Il consiglio di amministrazione del Gruppo 24 ORE, riunito oggi sotto la presidenza di Edoardo Garrone, ha chiude positivamente il primo semestre 2023, rafforzando il trend di ritorno all’utile intrapreso nel 2022. I ricavi consolidati sono pari a 104,6 milioni di euro in linea rispetto al 30 giugno 2022.

La posizione finanziaria netta è negativa per 29,2 milioni di euro, in miglioramento di 14,6 milioni rispetto ai 43,8 milioni di euro negativi al 31 dicembre 2022. Il patrimonio netto è pari a 21,3 milioni di euro, in incremento di 5,4 milioni di euro rispetto al patrimonio netto del bilancio consolidato allo scorso dicembre, in cui ammontava a 15,9 milioni di euro.

Al netto di proventi non ricorrenti, l'ebitda è positivo per 12,4 milioni di euro, in miglioramento di 2,4 milioni di euro rispetto al valore positivo per 10,0 milioni di euro del primo semestre 2022, l'ebit è positivo per 4,8 milioni di euro, in miglioramento di 3,0 milioni di euro rispetto al valore positivo per 1,8 milioni di euro del primo semestre 2022, e il risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante è positivo per 1,7 milioni di euro, in miglioramento di 2,6 milioni di euro rispetto al risultato negativo per 0,8 milioni di euro del primo semestre 2022.

“Il Gruppo 24 Ore continua ad evidenziare un trend di miglioramento della propria marginalità, anche al netto di proventi e oneri non ricorrenti, rafforzando ulteriormente la posizione finanziaria netta', commenta Mirja Cartia d'Asero, amministratrice delegata della Società.

Sole 24 ore, i conti “tornano”: bene i ricavi delle aree Formazione ed Eventi