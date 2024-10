Il venditore di aspirapolveri Folletto: "Guadagno 10 mila euro al mese. Come si fa? Ci sono 3 segreti"

"Guadagno 10 mila euro al mese. Ecco come si fa". I segreti del venditore porta a porta di Folletto

La professione del venditore porta a porta, spesso misconosciuta o poco considerata, nasconde a volte delle vere e proprie gemme di successo. Piero Cottu, un giovane sardo di 32 anni, ne è un brillante esempio. Lavorando a Milano come agente per Folletto, ha scoperto un'attività non solo redditizia ma anche sorprendentemente gratificante.

Cottu racconta al Corriere della Sera di come, prima di tuffarsi nel mondo delle vendite, si dedicasse alla cura dei cavalli e di come fosse scettico all'idea di cambiare carriera. Un consiglio di un amico lo spinse tuttavia a tentare, e i risultati furono immediatamente straordinari: 42 aspirapolveri venduti nel suo primo mese, e 50 nel secondo.

I guadagni di Piero dimostrano il potenziale nascosto di questa professione, con mesi in cui ha guadagnato fino a 10.000 euro. Eppure, come egli stesso sottolinea, i risultati non sono garantiti: se non si vende, non si guadagna. Ma per coloro che possiedono doti comunicative e relazionali, fare il venditore porta a porta può trasformarsi in un'opportunità non solo lucrativa ma anche di grande soddisfazione personale.

Piero Cottu condivide alcune tecniche fondamentali per avere successo nella vendita di aspirapolveri. Una delle regole principali è assicurarsi che durante la dimostrazione siano presenti entrambi i partner della coppia. “È essenziale coinvolgere sia la moglie che il marito, perché difficilmente uno dei due prenderebbe una decisione di questo tipo da solo, per evitare conflitti domestici”, spiega. Inoltre, stabilisce che per garantirsi un salario adeguato è necessario vendere almeno tre unità al giorno, dato che “statisticamente uno su tre acquista”.

Il primo passo per chiudere una vendita è guadagnarsi la simpatia del cliente, evitando di risultare invadente. Piero racconta: “Spesso ci vedono come se fossimo dei delinquenti, non capendo che stiamo solamente lavorando”. Ha anche aneddoti di resistenze estreme, come quella di un condomino che ha minacciato di chiamare la polizia, e un caso in cui a un collega è stata mostrata addirittura una pistola, costringendolo all'acquisto forzato per evitare guai legali.

Cottu descrive la capacità di creare un rapporto con il cliente come una vera e propria arte: “Questo lavoro è come recitare a teatro. Di natura sono timido, ma quando entro in una casa, mi trasformo e do il meglio di me. Certo, suonare continuamente i campanelli può diventare estenuante”, conclude.