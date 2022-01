Iliad sbarca sulla fibra low cost in Italia."M&A con Vodafone? Avanti da soli"

Iliad offrirà una connessione fino a 5Gbit/a in download

In attesa di svelare le carte sul mobile e, in particolare, sulle trattative con il colosso Vodafone, la compagnia telefonica low cost francese controllata da Xavier Niel si fa aggressiva anche nell’ultrabroadband fisso italiano. La branch italiana guidata da Benedetto Levi ha appena annunciato infatti lo sbarco sul mercato, con il lancio dell'offerta di connettività fissa in fibra ultra veloce al prezzo mensile di 15,99 euro per gli attuali clienti del servizio mobile e a 23,99 euro per quelli degli altri operatori. Servizio che prevede una connessione fino a 5Gbit/a in download o 700 mbit in upload.

Servizio per 7,4 milioni di abitazioni in oltre 250 città coperte dalla rete in fibra di Open Fiber

Il servizio sarà disponibile a partire già da oggi inizialmente per 7,4 milioni di abitazioni in oltre 250 città coperte dalla rete in fibra di Open Fiber. In un secondo momento, Iliad amplierà ulteriormente la propria diffusione grazie all'accordo per utilizzare la rete di FiberCop, operatore all'ingrosso controllato dall'ex monopolista Telecom Italia e nel cui capitale sono presenti il fondo Kkr e Fastweb.

La tariffa, si legge in una nota, è garantita per sempre, senza costi nascosti e senza vincoli di durata; il modem iliadbox sarà fornito in comodato d’uso gratuito. L'offerta comprende anche minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo.

