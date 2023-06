illimity Bank, Corrado Passera sceglie Engineering. L'addio a Ion di Pignataro

illimity, la banca di Corrado Passera lascia Ion e si affida a Maximo Ibarra

Cambio di partner in casa illimity, la banca fondata da Corrado Passera. La guida infatti ha deciso di recedere dal contratto di licenza con il gruppo Ion di Andrea Pignataro per affidarsi a un nuovo fornitore per la gestione dei propri servizi informativi. Si tratta di Engineering, sotto la guida di Maximo Ibarra, un gruppo iper specializzato nel settore dei processi di trasformazione digitale per imprese e Pubblica amministrazione.

Desta perplessità la separazione “prematura”, nonostante le parti abbiano dichiarato che il contratto di licenza in questione è stato risolto di comune accordo “per permettere alla Banca un’ulteriore valorizzazione dei suoi sistemi informativi, anche perseguendo accordi di royalty altrimenti non permessi dal previgente contratto di licenza”.