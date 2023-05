illimity, nel trimestre utile a 7,8 mln. Passera rassicura: "Arriveremo a 100"

illimity chiude il primo trimestre con utile netto a € 7,8 mln. Deluse le attese degli analisti

Nel primo trimestre dell'anno la Banca ha dimostrato una robusta posizione di liquidità, pari a quasi 900 milioni di euro con un LCR al 310%, ampiamente sopra i minimi regolamentari. Il funding totale ammonta a 5,0 miliardi di euro in crescita del 25% a/a, con un’ampia diversificazione delle fonti di finanziamento tra raccolta retail, corporate e istituzionale. In particolare, la componente retail è pari a 2,6 miliardi di euro in aumento del 30% a/a e del 3% rispetto a fine 2022, trainata dal forte contributo della piattaforma illimitybank.com. Si evidenzia inoltre che l’84% della raccolta retail è costituita da depositi a termine.

Solida anche la patrimonializzazione, con un CET 1 ratio phased-in al 15,6% (15,5% fully loaded), che presenta un buffer rispetto al requisito SREP di circa 650bps. Pur includendo le perdite non realizzate del portafoglio Held To Collect (minori di 15 milioni di euro) il CET1 ratio rimane su livelli elevati. Trend operativi in linea con le previsioni di budget della Banca, con ricavi pari a 72,1 milioni euro (78,5 milioni nel primo trimestre 2022), caratterizzati da una forte progressione sia del margine di interesse (+34% a/a), che ha beneficiato soprattutto della crescita dello stock di crediti verso clientela e dell’aumento dei tassi, sia delle commissioni nette (+18% a/a) grazie al contributo di tutte divisioni di business.

I costi operativi si attestano a 50,0 milioni di euro in aumento rispetto ai 44,9 milioni di euro del primo trimestre 2022, incremento che riflette soprattutto l’annualizzazione degli effetti del completamento del dimensionamento degli organici nelle strutture operative e i maggiori ammortamenti dovuti agli investimenti IT per il lancio delle iniziative tech realizzati durante lo scorso anno. Va poi citato l'utile prima delle imposte pari a 12,1 milioni di euro, che esprime un utile netto di 7,8 milioni di euro.