Illimity punta sull'IA, 10 mln di euro a Neosperience per crescere all'estero

Neosperience, 10 milioni di credito da illimity per crescere in Italia e all’estero

Neosperience, leader innovativo nel settore dell'intelligenza artificiale, ha firmato il 28 marzo 2024 un accordo di finanziamento per tre diverse linee di credito a medio-lungo termine per un totale di 10 milioni di euro. Illimity ha agito come unico finanziatore di Neosperience tramite la sua Divisione Corporate Banking, dedicata alle aziende.

Il finanziamento, parzialmente garantito da MCC e SACE Futuro, sarà impiegato per soddisfare le esigenze di liquidità e supportare gli investimenti previsti nel piano strategico della società, annunciato a maggio 2023.

Questa operazione consentirà a Neosperience di cogliere le opportunità offerte dalla crescente domanda di servizi e soluzioni basate sulle recenti evoluzioni nel campo dell'intelligenza artificiale, inclusi partenariati e acquisizioni, sia in Italia che all'estero.