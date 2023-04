Immobili del lusso, Savills si rafforza e acquisisce Beliving Italia

L'acquisizione è parte della strategia di espansione di Savills nel settore residenziale in Europa

Savills rafforza la rete residenziale europea con l'acquisizione in Italia di Beliving, società specializzata in vendite e locazioni di immobili di prestigio in tutta Italia. L'acquisizione è parte della strategia di espansione di Savills nel settore residenziale in Europa e aggiunge una nuova linea di servizi alla sua vasta offerta in Italia, che comprende hospitality & leisure, office leasing, capital markets, industrial & logistics, retail, building & project consultancy, valuation & advisory e property management. Con questa operazione, Savills consolida ulteriormente la sua posizione nel mercato immobiliare italiano, completando l’intera gamma di servizi in tutti i settori immobiliari.

Fondata da Danilo Orlando nel 2013 e associata a Savills dal 2017, Beliving vanta una particolare esperienza nel mercato residenziale di lusso di nuova costruzione ocupandosi fra le altre cose, della vendita dell’iconico progetto Fo.Ro Living di Mario Cucinella a Roma, e di Manifattura Tabacchi a Firenze, uno dei più grandi progetti di riqualificazione in Italia. Gli uffici di Beliving a Roma, Milano e in Sicilia saranno completamente brandizzati, tutto l’attuale team sarà integrato in Savills e Danilo Orlando assumerà la posizione di Head of Residential.