Immobiliare, ex casa Buitoni in vendita. Diventerà un resort di lusso? Rumor

Sansepolcro, in vendita Villa Fatti. L'edificio ex casa Buitoni vale 5,8 milioni

L’ex casa Buitoni di San Sepolcro in Toscana, che fu residenza della famiglia Buitoni e poi centro di ricerca del brand del gruppo Nestlé fino al 2018, è in vendita da quasi quattro anni, ma sembra che adesso la cessione sia molto vicina. Come sottolinea riporta Pambianco, la secentesca Villa Fatti (questo il nome della tenuta) dovrebbe diventare una dimora di charme o un resort di lusso. La neoclassica Villa Fatti, in provincia di Arezzo, conta attualmente 10 camere su cinque piani, 20 bagni, uffici, una grande cucina professionale, un magazzino interrato e limonaia.

La superficie interna è di oltre tremila metri quadrati mentre all’esterno c’è un parco con giardino all’italiana, un campo da tennis, un’altana di 40 metri quadrati, per una tenuta complessiva di 4,5 ettari. Il prezzo di vendita è stato fissato in 5,8 milioni di euro, significativamente di meno rispetto a quanto stabilito inizialmente, quando la proprietà era stata messa in vendita nel 2020: allora il prezzo sfiorava 7 milioni di euro. Il centro ricerche di Buitoni venne chiuso nel 2018 per essere trasferito negli Stati Uniti, mentre la produzione è continuata nello stabilimento di Sansepolcro fino a due anni fa, quando è terminata anche la realizzazione dei prodotti del brand, dopo quasi 200 anni di ‘sodalizio’ tra Buitoni e Sansepolcro.