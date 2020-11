Imprese, Conte prova a disinnescare la mina fallimenti

Stop ai fallimenti delle imprese. Il governo ha pronto un provvedimento blocca-fallimenti e il ministero dell’Economia a breve varerà un decreto con una serie di misure urgenti atte a posporre, allungare e limitare tutte le scadenze che ogni azienda in gravi difficoltà di bilancio conosce e trova sul suo cammino prima di arrivare a chiudere i battenti o a portare i libri in tribunale. In altre parole, scrive oggi MF-Milano Finanza, Palazzo Chigi punta a disinnescare i fallimenti che potrebbero avverarsi nel 2021.

In attesa di capire in cosa consistereranno queste misure, anche l’Ue si muove per alleggerire altri bilanci, quelli dei paesi. Le regole del patto di Stabilità non reggono infatti il passo coi tempi, soprattutto con l’avvento della pandemia da Covid 19, lo ha detto ieri, nelle parole della diplomazia che gli sono proprie, il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, in audizione in commissione Affari Esteri alla Camera .