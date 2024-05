In Italia abbiamo le bollette più salate d'Europa: 23% in più della media

Bollette: Italia sesto paese più caro d'Europa per l'elettricità

Nel 2023, gli italiani hanno sborsato una media di oltre 960 euro solo per la bolletta elettrica, superando del 23% la media europea per gli stessi consumi. Tradotto in cifre nette, se adottassimo le tariffe medie europee, risparmieremmo più di 180 euro all'anno.

Questi i dati emersi dal rapporto di Facile.it. Ma guardiamo i dati più da vicino: nel secondo semestre 2023, l'Italia è stata il sesto paese più caro per l'elettricità nell'Ue, con una tariffa media di 0,3347 €/kWh, rimanendo tra i più costosi nonostante un modesto calo dei prezzi rispetto al semestre precedente.

Pochi gli stati che hanno fatto peggio di noi (Germania, Irlanda, Belgio e Danimarca) molti quelli che ci superano. Per esempio, paragonato all'Ungheria, il nostro Paese ha registrato tariffe superiori di circa il 196%.

In ogni caso, in tutta l'Ue, l'Italia si è classificata come la quinta peggiore per spesa energetica annuale. Magra consolazione il pensiero che i circa 960 euro spesi nel nostro Paese diventano, a parità di consumi, 1.100 euro in Germania e Belgio, poco meno di 1.000 euro in Danimarca, quasi 970 a Cipro.

Va nettamente meglio agli altri Stati: in Francia, ad esempio, la spesa annua è stata inferiore ai 660 euro, con un risparmio di circa 300 euro rispetto alla bolletta italiana. Ancor meno hanno speso le famiglie spagnole e svedesi, che hanno messo a budget circa 645 euro, mentre in Grecia la bolletta media si è fermata a 627 euro. I portoghesi se la sono cavata con meno di 590 euro, mentre l’Ungheria si conferma come il paese UE più economico: lo scorso anno sono stati sufficienti circa 310 euro per pagare le bollette dell’elettricità