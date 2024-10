In Italia nascono sempre meno bambini: record al ribasso nel 2023 (-3,4%) e previsioni negative per il 2024

Ancora un record al ribasso per le nascite in Italia. Nel 2023 scendono a 379.890

Ancora un record al ribasso per le nascite in Italia. Nel 2023 scendono a 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022, registrando un calo del 3,4%. Per ogni mille residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini lo scorso anno. Il calo delle nascite - emerge dai dati dell'Istat su natalità e fecondità della popolazione residente - prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori a gennaio-luglio le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023.