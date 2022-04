Inflazione Usa, nel mese di marzo tocca l'8,5%: picco massimo da oltre 40 anni

Inflazione Usa, il dato è appena sopra le attese del mercato all'8,4%

Mette le ali il dato inflazionistico negli Stati Uniti: i prezzi al consumo nel mese di marzo sono saliti dell'8,5%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su un aumento dell'8,4%. A febbraio l'indice ha toccato il 7,9%. L'indice core, quello al netto di energia e alimentari e monitorato dalla Fed, è salito dello 0,3% a marzo su febbraio e del 6,5% sullo stesso periodo dell'anno precedente.

È il dato più alto da dicembre 1981. Nel dettaglio, i prezzi dell'energia sono aumentati del 32%, in particolare benzina (48%) e olio combustibile (70,1%) poiché l'invasione russa dell'Ucraina ha spinto i prezzi del greggio al rialzo. Inoltre, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati dell'8,8%, il massimo dal maggio 1981. Inoltre, l'inflazione è aumentata per i veicoli nuovi (12,5% contro il 12,4%), ma è diminuita per le auto e i camion usati (35,3% contro 41,2%). Escludendo le categorie volatili di energia e cibo, l'Ipc è aumentato del 6,5%, il massimo in 40 anni ma leggermente al di sotto delle previsioni del 6,6%.

Molti analisti si aspettano che marzo segnerà il picco dell'inflazione, anche se la guerra in Ucraina è tutt'altro che finita, le strozzature nella catena di approvvigionamento persistono e la domanda dei consumatori rimane elevata, il che probabilmente peserà più a lungo sull'Ipc.

