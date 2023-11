Inps, falliscono gli incentivi per beneficiari Rdc: solo 484 assunti in 3 anni

Inps, incentivi non fanno presa sui beneficiari del Reddito di cittadinanza: solo 484 assunti in tre anni

Dati alla mano, l'incentivo per l'assunzione di lavoratori beneficiari di Reddito di cittadinanzaha fatto cilecca. Il magro bilancio è così composto: 138 persone nel 2020, 139 nel 2021 e 207 nel 2022, per un totale di 484 persone assunte. E' quanto emerge dall'Osservatorio sulle politiche occupazionali dell'Inps appena pubblicato. L'incentivo per assunzione di lavoratori beneficiari o destinatari di Naspi (l'indennità mensile di disoccupazione) ha riguardato nel 2020 5.028 persone, 4.159 nel 2021 e 3.985 nel 2022. L'Esonero contributivo totale per giovani per le assunzioni a tempo indeterminato in base alla legge del 2020 ha riguardato 213.476 ragazzi nel 2022.

L'Inps segnala che nel 2022 sono state assunte con un contratto di apprendistato 577.899 persone mentre sono state 21.426 le assunzioni agevolate di ultracinquantenni e di donne a tempo indeterminato. Sempre a proposito dei contratti a tempo indeterminato lo sgravio contributivo totale per i lavoratori svantaggiati impiegati nelle cooperative sociali ha riguardato 29.060 persone mentre sono state 27.593 le lavoratrici che hanno usufruito dell'Esonero contributivo totale per nuove assunzioni stabili di donne (L.178/2020 art.1). L'esonero per nuove assunzioni di giovani avvenute dal 1/1/2018 ha riguardato 134.501 persone. L'esonero contributivo per assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione ha riguardato 2.264 lavoratori.

Poco più di 3mila persone (3.084) hanno usufruito nel 2022 dell'incentivo all'integrazione dei disabili. La stabilizzazione dei posti di lavoro ha riguardato 7.782 lavoratori già impegnati in LSU e 113.128 persone che hanno avuto una trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato. L'agevolazione Decontribuzione Sud ha riguardato nel 2022 1.537.823 rapporti a tempo indeterminato e 446.489 contratti a tempo determinato.