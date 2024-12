Inps, Fava: "Contributi senza più segreti, arriva l'app per calcolare la propria pensione"

Inps, Fava: "Ci faremo aiutare dai nonni per istruire i giovani"

Per tutti i contribuenti italiani è in arrivo uno strumento davvero importante e innovativo, servirà ai lavoratori per tenere sempre sotto controllo la propria situazione a livello previdenziale. Gabriele Fava guida l'Inps dal 18 aprile. In questi giorni è impegnato nel lancio della app Inps, che sarà consultabile come fosse quella di una banca. "Guardare il proprio estratto conto contributivo - spiega Fava a Il Giornale - servirà a dare un cambio culturale sulla previdenza. La chiave di volta è favorire l'aumento dell'occupazione attraverso il rilancio della competitività delle imprese che porterà verso il miglioramento della produttività".

Fava parla ai giovani: "Bisogna curare - spiega il presidente dell'Inps a Il Giornale - il proprio salvadanaio previdenziale, ed essere attenti al proprio estratto conto contributivo. C'è bisogno di un cambio culturale sulla previdenza. Così come consultiamo frequentemente il nostro conto in banca tutti coloro che rientrano nel sistema contributivo puro devono abituarsi a controllare frequentemente la propria posizione previdenziale. Per questo a novembre è partito un piano per l'educazione previdenziale con il primo podcast diffuso in tutte le scuole superiori grazie a un accordo con il ministero dell'Istruzione e del merito. Coinvolgeremo anche i nonni chiedendo loro di darci una mano a parlare ai nipoti sull'importanza di avere una buona pensione".