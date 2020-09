Inps, Provenzano: "Tridico? Sbagliato che prendesse così poco"

“Ad Alessandro Di Battista consiglierei di riflettere prima di pensare, come diceva il poeta polacco Stanisław Jerzy Lec ”. Lo ha detto il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano intervistato da Maria Latella a "Il Caffè della domenica" su Radio24. “Ho molto rispetto del travaglio interno al Movimento Cinque Stelle, credo che debbano decidere quale scelta di campo fare, in generale non mi sento di dare loro consigli se non quello di avere maggior cautela”, ha aggiunto Provenzano.



"Per quanto riguarda quota 100 sono d'accordo con il premier Giuseppe Conte, il suo rinnovo non deve essere all'ordine del giorno", ha spiegato il numero uno Dem del Dicastero del Sud. Ieri infatti il presidente del Consiglio, dal Festival dell'economia di Trento aveva dichiarato che il progetto triennale della riforma non sarà rinnovato.

Infine, sul caso Tridico, Provenzano ha commentato che "vicende come quella dello stipendio del presidente Inps vanno gestite con la massima trasparenza e il ministero del Lavoro ha già chiesto ulteriori chiarimenti. Ma era sbagliato che il presidente Tridico prendesse così poco". "Critico la retorica anti casta, fa male alle istituzioni pubbliche e al rapporto con i cittadini", ha concluso il ministro.