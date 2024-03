Intel, salta il progetto italiano dei chip. Il Governo: “Fatto il possibile"

Niente investimenti in Italia. Intel, colosso dei chip, non ha mai citato lo Stivale fra i Paese del suo piano di espansione. A inizio anno il ceo Gelsinger ha detto a chiare lettere che l’azienda è concentrata su Germania e Polonia. Annunciato come uno dei grandi investimenti per l’Italia, più volte rilanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni come un dossier prioritario, ora la conferma ufficiale da parte del ministro per le imprese e il mande in Italy Adolfo Urso: “Su Intel sia questo sia il precedente governo hanno fatto tutto il possibile. È l’azienda che ha rivisto il suo piano, rinunciando ad alcuni dei suoi progetti più avanzati. Se poi volesse completare il suo progetto in Europa, con la ricerca in Francia e con le nuove tecnologie in Italia, noi ci siamo”, ha detto in conferenza stampa al termine dei lavori del G7 dell’Industria.