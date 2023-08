Intelligenza artificiale, un'arma contro l'inflazione e i prezzi gonfiati

L'Intelligenza artificiale per controllare le aziende che gonfiano ingiustamente i prezzi

Che l'inflazione sia una piaga lo sappiamo tutti ed è altrettanto risaputo che chi paga il conto finale è sempre il consumatore. Perché un articolo dovrebbe essere scritto, in apertura, in modo brutale? Seguendo i media scopriamo che i prodotti destinati al consumo subiscono nei vari passaggi alle filiere “ritocchi” anche non dovuti, di conseguenza un prodotto che ieri costava 100 oggi può costarne 110.

Tanto per fare un esempio troviamo la vendita, in spiaggia, di una bottiglia di acqua minerale a 9 euro (1 cassa d'acqua di marca da 1,5 lt - 6 bottiglie - costa 3,20 euro) o una granita (ghiaccio con un po' di sciroppo) a 8 euro, poi se vogliamo essere ancora più precisi le pesche dal contadino le compri ad 1 euro al Kg mentre al supermercato a 2,99 euro (3 volte tanto, ossia il 200% in più).

Domanda, c'è giustificazione? Fare dei controlli in via preventiva è praticamente impossibile, per mancanza di uomini e mezzi, però a bocce ferme si possono fra verifiche a valle cioè nella presentazione della dichiarazione dei redditi.