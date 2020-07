Intesa alza l'offerta per Ubi. Aggiunge 0,57 euro in denaro

Intesa Sanpaolo rilancia e aumenta il corrispettivo unitario dell'Offerta per Ubi riconoscendo per ciascuna azione di UBI Banca oltre a 1,7 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo un corrispettivo in denaro pari a 0,57 euro. Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Intesa Sanpaolo al 14 febbraio (pari a 2,502 euro), l'offerta ora esprime una valorizzazione pari a 4,824 per ciascuna azione di UBI Banca e dunque incorpora un premio del 44,7% rispetto al prezzo dell'azione UBI Banca. Lo si legge in una nota.

Intesa Ubi: dopo 2 settimane adesione a Ops al 3,85% - Dopo due settimane di offerta, l'adesione all'Ops lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca arriva al 3,85%. Oggi sono state conferite 8.511.881 azioni, che portano il totale a 44.044.555 azioni.

Intesa: con ops alle Fondazioni 80mln e 310mln per famiglie - In caso di adesione integrale all'offerta di Intesa Sanpaolo su Ubi, "il corrispettivo in denaro ricevuto dagli azionisti di UBI Banca e' quantificabile in circa 80 milioni di euro per le Fondazioni a sostegno delle erogazioni alle comunita' locali, e a circa 310 milioni di euro per le famiglie e gli imprenditori del territorio". Lo precisa una nota della banca guidata da Carlo Messina.