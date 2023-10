Intesa, si passa a Isybank: ecco come avverrà la migrazione dei clienti

Intesa dispone un aumento di capitale per Isybank. I dettagli

Due milioni e 300 mila clienti trasferiti da Intesa Sanpaolo in Isybank, la nuova banca digitale del gruppo, che hanno un valore contabile di appena un milione di euro. L’operazione di trasferimento, su cui si sono scatenate le associazioni dei consumatori e che è giunta persino in Parlamento con un’interrogazione presentata dalla deputata di Fratelli d’Italia, Letizia Giorgianni, cui ha risposto in un question time il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, s’è ora cristallizzata in un aumento di capitale della stessa Isybank.

L’operazione è avvenuta pochi giorni fa a Milano quando davanti al notaio Carlo Marchetti s’è presentato Mario Boselli, presidente di Isybank, per guidare un’assemblea degli azionisti che ha deliberato una ricapitalizzazione in due tranche da 30 a 31 milioni di euro con emissione di 1 milione di nuove azioni prive di valore nominale. L’aumento è avvenuto tramite il conferimento “in natura da parte del socio unico Intesa Sanpaolo di due distinti rami d’azienda aventi a oggetto ognuno l’insieme di beni e rapporti giuridici organizzati funzionalmente per la gestione dei clienti persone fisiche che utilizzano prevalentemente canali digitali”.

Nel dettaglio entro questo ottobre passano da Intesa Sanpaolo in Isybank 300mila clienti con profili semplici mentre gli altri 2 milioni di clienti, con profili più complessi, saranno trasferiti entro marzo 2024. Il valore dei due rami conferiti è stato stimato da Davide Leuzzi, partner di Deloitte Financia Advisory. In particolare il primo gruppo di clienti apporta attività per 1.774.752.135 euro a fronte di passività per 1.774.425.135 quindi per un valore patrimoniale netto di 300mila euro. Il secondo gruppo di clienti vale attività per 14.412.979.364 euro a fronte di passività per 14.412.279.634 quindi per un valore patrimoniale netto di 700mila euro. Così il totale netto dei due rami conferiti è di un milione, pari alla ricapitalizzazione di Isybank.