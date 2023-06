Intesa, Messina: "Ai bancari aumento di 435 € al mese. Con 7mld di utili..."

Intesa, Messina: "Non voglio negoziare, quello che chiedono avranno"

Le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo sono destinate a far discutere parecchio. Carlo Messina, intervenendo al congresso della Fabi, il principale sindacato bancario, ha aperto ad un maxi aumento di stipendio per i bancari. "Con un utile netto di 7 miliardi di euro, non ho coraggio a guardare in faccia le persone e dire che mi metto a negoziare sugli aumenti". E quando - si legge sul Sole 24 Ore - il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, gli ha chiesto senza giri di parole se accettava l'aumento di 435 euro al mese chiesto dal sindacato ha replicato: "Intesa Sanpaolo non farà nessun tipo di approccio negoziale sulle richieste economiche" dei sindacati.

Messina - prosegue Il Sole - ha inoltre affermato che in un momento in cui la redditività delle banche torna a crescere "non è accettabile non dare ai lavoratori un incremento consistente". Il contratto del settore è scaduto ed è stato prorogato: la componente regolamentare del contratto è quella sulla quale in realtà si concentra maggiore pressione perché, come ricordato da Sileoni in apertura dell'evento, la vera contropartita che vogliono le banche è la flessibilità che, in una fase di continua evoluzione dei modelli di business, può richiedere sforzi importanti ai lavoratori. Nei mesi scorsi la banca guidata da Messina aveva lasciato il tavolo del Casl Abi per condurre una negoziazione separata con i sindacati, in particolare sullo smartworking. L'Abi frena l'Ad della principale banca italiana: "Bisogna aspettare le assemblee dei lavoratori".