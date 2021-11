Intesa, Messina apre ai giovani: "3.500 assunzioni nei prossimi anni"

Intesa, Messina: "Finanziamo nuove idee, capitale umano alla base del successo"

Carlo Messina, il numero uno di Banca Intesa, intervenendo in videocollegamento alla conferenza Crui "Università: per un Paese a prova di futuro", apre ai giovani e alle loro possibilità, sottolinendo il ruolo del gruppo nell'assunzione di nuove leve.

"Seppur con vincoli e rigidità che ci derivano dalla normativa di vigilanza, l'apertura al finanziamento di idee e alle startup e' assoluta e totale. Noi siamo alla ricerca di idee e iniziative da finanziare e trasformare anche in attivita' sulle quali la banca puo' investire", ha affermato Messina.

"Abbiamo convenzioni con le università per sostenere i giovani con finanziamenti agevolati e spesso anche a fondo perduto, ha aggiunto il ceo. "Siamo i più grandi finanziatori degli studenti universitari in Italia: bisogna essere vicino a chi può portare idee".

"Intesa Sanpaolo, ha ricordato il numero uno di Banca Intesa Messina, è il principale datore di lavoro privato in Italia, noi abbiamo 100.000 persone di cui 70.000 in Italia. Siamo un simbolo che puo' caratterizzare la relazione tra la banca e il settore universitario nel processo di assunzione". Il gruppo "ha il maggiore programma di assunzioni di giovani laureati: noi assumeremo 3.500 persone nei prossimi anni. In primis abbiamo bisogno di capitale umano, e' alla base del successo di ogni azienda", ha concluso il ceo.